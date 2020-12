Spezia-Lazio, carica Inzaghi: “Superato grosso scoglio, sono soddisfatto. Ora voglio gli ottavi di finale” (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Simone Inzaghi.Vince pur non brillando la Lazio di Simone Inzaghi, nella sfida di questo pomeriggio contro lo Spezia di Vincenzo Italiano terminata con il risultato di 1-2. Una vittoria che regala tre punti fondamentali ai biancocelesti, che ripartono in campionato grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara.“sono soddisfatto. Avevo chiesto tigna, voglia, soddisfazione e l’hanno mostrata. Lo Spezia gioca bene a calcio ed è stato un avversario difficile, nonostante le poche a disposizione per preparare la gara abbiamo fatto bene. Dopo Dortmund abbiamo avuto giusto il tempo di sistemarci per poi ripartire. Immobile? Era in ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Simone.Vince pur non brillando ladi Simone, nella sfida di questo pomeriggio contro lodi Vincenzo Italiano terminata con il risultato di 1-2. Una vittoria che regala tre punti fondamentali ai biancocelesti, che ripartono in campionato grazie ai gol di Immobile e Milinkovic. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Simone, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara.“. Avevo chiesto tigna, voglia, soddisfazione e l’hanno mostrata. Logioca bene a calcio ed è stato un avversario difficile, nonostante le poche a disposizione per preparare la gara abbiamo fatto bene. Dopo Dortmund abbiamo avuto giusto il tempo di sistemarci per poi ripartire. Immobile? Era in ...

