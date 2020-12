Speranza al telefono: 'Siete gialli' ma parte la guerra per lo shopping (Di sabato 5 dicembre 2020) L'ordinanza di Speranza è stata firmata ieri sera, oggi sarà nella Gazzetta ufficiale ed avrà efficacia a partire da domenica. Nel frattempo, però, anche Donatella Tesei ha firmato la sua ordinanza, ... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 dicembre 2020) L'ordinanza diè stata firmata ieri sera, oggi sarà nella Gazzetta ufficiale ed avrà efficacia a partire da domenica. Nel frattempo, però, anche Donatella Tesei ha firmato la sua ordinanza, ...

PERUGIA La notizia è arrivata con la solita telefonata del ministro della Salute Roberto Speranza: da arancione a giallo, ha scandito alla Tesei. E rapido è arrivato l’annuncio ...

Il Friuli Venezia Giulia passa a zona gialla, cosa cambia: cosa riapre e quali sono i divieti ancora in vigore

LE REGOLE: Il Friuli Venezia Giulia passa a zona gialla, cosa cambia adesso: ciò che è permesso e quello che è (ancora) vietato Analizzando, poi, i singoli criteri presi in esame dal ministero e che h ...

