Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022 | le possibili avversarie dell’Italia Il girone ideale e quello da evitare Insidia Svizzera

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sono state delineate in base al novello ranking FIFA le fasce per ildei gironi delleeuropee aidi calcioche si disputeranno in Qatar: le 55 Nazionali europee sono state suddivise in sei fasce di merito (cinque da dieci ed una da cinque). Ilverrà effettuato lunedì 7 dicembre 2020 alle 18:00 a Zurigo, in: verranno formati cinque gironi da cinque squadre (dalla A alla E) ed altri cinque da sei (dalla F alla J). L’Italia, testa di serie, essendosi qualificata alla Final Four di Nations League, verrà inserita in unda cinque. Le vincitrici dei 10 raggruppamenti verranno promosse direttamente ai, mentre le seconde classificate andranno ai play-off assieme alle due migliori ...