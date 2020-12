Sondaggi politici elettorali oggi 5 dicembre 2020: gli italiani vogliono il rimpasto di governo (Di sabato 5 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 5 dicembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il 45% degli italiani sarebbe d’accordo con un eventuale rimpasto di governo: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, per DiMartedì, il programma d’approfondimento in onda in prima serata su La7. Alla domanda “Se facessero entro breve un rimpasto di governo, quale di queste due affermazioni condividerebbe?” il 45 per cento degli intervistati ha risposto “Fanno bene, perché è il momento di cambiare qualcosa”. Il 36%, ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020): ultimissimi dati– Il 45% deglisarebbe d’accordo con un eventualedi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, per DiMartedì, il programma d’approfondimento in onda in prima serata su La7. Alla domanda “Se facessero entro breve undi, quale di queste due affermazioni condividerebbe?” il 45 per cento degli intervistati ha risposto “Fanno bene, perché è il momento di cambiare qualcosa”. Il 36%, ...

