Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur L' intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano gli interventi in diretta dalla Valle d'Aosta per il primo di una serie di appuntamenti che porterà l’informazione di Skynelle piazze e nelle città italiane. Quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo si incontrano in un straordinario set televisivo portato sul territorio