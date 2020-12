Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il “Personaggio italiano dell’anno” è Annalisa Malara (Di sabato 5 dicembre 2020) Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, è il personaggio italiano del 2020. Un riconoscimento attribuitole da una giuria di opinion leader e annunciato nel corso di Sky TG24 LIVE IN, il primo evento LIVE di Sky TG24 da Courmayeur (LO SPECIALE LIVE IN). Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020), la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, è il personaggiodel 2020. Un riconoscimento attribuitole da una giuria di opinion leader e annunciato nel corso di SkyIN, il primo eventodi Skyda(LO SPECIALEIN).

SkyTG24 : Tini si conferma regina d'Argentina col singolo Tini Tini Tini - SkyTG24 : Torino, truffa delle magliette: indagato fratello di Cristiano Ronaldo - SkyTG24 : Napoli, arriva l'ok della giunta: San Paolo diventa stadio Maradona - danieledv79 : RT @SkyTG24: #AnnalisaMalara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di #Coronavirus in Italia, è il personaggio italiano de… - lorepregliasco : RT @SkyTG24: Al via Live IN, l'evento di Sky Tg24 da Courmayeur ?? -