Siviglia-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono state rese le formazioni ufficiali di Siviglia e Real Madrid, queste le scelte dei due allenatori: Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Aleix Vidal; Fernando, Jordán, Rakitic; Ocampos, Munir, De Jong. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema. Foto: twitter uff Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono state rese ledi, queste le scelte dei due allenatori:(4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Aleix Vidal; Fernando, Jordán, Rakitic; Ocampos, Munir, De Jong.(4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema. Foto: twitter uff Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GuidoRizieri : @lornight1985 @JulzOa @DiMarzio @VascodaGama @ACMonza @Lega_B @SkySport Ah ora sto guardando Real Siviglia, ma non… - LukeRedblack : @saveriocamba Ho cambiato su Siviglia-Real e ha segnato lo Spezia. Credo che continuerò a guardare Siviglia- Real..... - itsonlynoise : Ma solo io non ho la telecronaca su Dazn di Siviglia-Real? - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Partite interessanti in giro per l'Europa oggi: ????Bayern Monaco-Lipsia ??????????????Chelsea-Leeds (Bielsa contro Lampard ???)… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liga, Siviglia Real Madrid streaming: dove vedere il big match: Siviglia Real Madrid st… -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Real Formazioni Siviglia-Real Madrid | Pronostici e quote | 05-12-2020 Infobetting I risultati in Liga - Colpo Celta Vigo a Bilbao

Hugo Mallo e Iago Aspas permettono ai galiziani di vincere con l'Athletic. Atletico contro il Valladolid, big match Siviglia-Real. Barça a Cadice.

Calciomercato Juventus: Sergio Ramos saluta, il Milan prova lo sgarbo

Così come iniziato a Barcellona la scorsa estate, anche a Madrid si sta considerando la fine di un ciclo vincente e il conseguente taglio del monte stipendi della prima squadra. Sono queste le princip ...

Hugo Mallo e Iago Aspas permettono ai galiziani di vincere con l'Athletic. Atletico contro il Valladolid, big match Siviglia-Real. Barça a Cadice.Così come iniziato a Barcellona la scorsa estate, anche a Madrid si sta considerando la fine di un ciclo vincente e il conseguente taglio del monte stipendi della prima squadra. Sono queste le princip ...