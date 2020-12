Sindrome post-Covid: un portale raccoglie le testimonianze dei mai-guariti (Di sabato 5 dicembre 2020) Stanchezza, capelli che cadono, problemi digestivi, gusto e olfatto alterati dopo mesi. Sono solo alcuni dei sintomi che lamentano i pazienti ex Covid, che pur essendo tornati negativi al tampone non sono mai guariti completamente. Enrico Ferdinandi, 32 anni, redattore del programma televisivo Elisir e reduce dal Covid, ha deciso di svolgere una indagine. Il redattore, che è ancora portatore dei sintomi più disparati, ha raccolto le testimonianze di chi come lui, dopo l’infezione, accusa ancora una sintomatologia rilevante. “Il sito vuole dare un contributo alla ricerca scientifica sulla cosiddetta ‘Sindrome post Covid’” spiega Enrico. Il Covid è una nuova malattia, di cui si sa ancora poco. Nei pazienti più gravi provoca danni agli organi (a ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Stanchezza, capelli che cadono, problemi digestivi, gusto e olfatto alterati dopo mesi. Sono solo alcuni dei sintomi che lamentano i pazienti ex, che pur essendo tornati negativi al tampone non sono maicompletamente. Enrico Ferdinandi, 32 anni, redattore del programma televisivo Elisir e reduce dal, ha deciso di svolgere una indagine. Il redattore, che è ancora portatore dei sintomi più disparati, ha raccolto ledi chi come lui, dopo l’infezione, accusa ancora una sintomatologia rilevante. “Il sito vuole dare un contributo alla ricerca scientifica sulla cosiddetta ‘’” spiega Enrico. Ilè una nuova malattia, di cui si sa ancora poco. Nei pazienti più gravi provoca danni agli organi (a ...

