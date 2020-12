Sindrome post-Covid, un portale online per raccogliere le storie di chi è negativo ma non è mai guarito del tutto (Di sabato 5 dicembre 2020) Stanchezza che non passa. Fatica a fare le scale. Fiato corto. Perdita di memoria. Vertigini. Dolori alle gambe. E ancora: Insonnia, mal di testa, capelli che cadono e unghie distrutte. Ma anche diarrea, ipersudorazion, gusto e olfatto alterati dopo mesi. Sono alcuni dei sintomi che lamentano i pazienti ex Covid, tornati negativi al tampone ma mai guariti del tutto. Uomini e donne di ogni età. C’è chi per la mancanza assoluta di forze oggi rischia addirittura di perdere il lavoro. Sul portale SindromepostCovid19.it Enrico Ferdinandi, 32 anni, redattore del programma televisivo Elisir e reduce dal Covid, ha deciso di raccogliere le testimonianze di chi come lui dopo la fase acuta dell’infezione non è ancora riuscito a tornare a una vita normale. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Stanchezza che non passa. Fatica a fare le scale. Fiato corto. Perdita di memoria. Vertigini. Dolori alle gambe. E ancora: Insonnia, mal di testa, capelli che cadono e unghie distrutte. Ma anche diarrea, ipersudorazion, gusto e olfatto alterati dopo mesi. Sono alcuni dei sintomi che lamentano i pazienti ex, tornati negativi al tampone ma mai guariti del. Uomini e donne di ogni età. C’è chi per la mancanza assoluta di forze oggi rischia addirittura di perdere il lavoro. Sul19.it Enrico Ferdinandi, 32 anni, redattore del programma televisivo Elisir e reduce dal, ha deciso dile testimonianze di chi come lui dopo la fase acuta dell’infezione non è ancora riuscito a tornare a una vita normale. “Il ...

