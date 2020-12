Signorini racconta Maradona: «Tutti sapevano a Napoli della droga, nessuno ha fatto niente» (Di sabato 5 dicembre 2020) Lo storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona svela dei retroscena dell’esperienza del Diez a Napoli Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con il Pibe de Oro. PROFESSIONISTA – «Una delle più grandi bugie che hanno detto su Diego è che non si allenava. Ma che sciocchezza. Secondo lei, uno così poteva permettersi il lusso di non allenarsi? Maradona era un animale, aveva un fisico eccezionale: altrimenti non avrebbe preso Tutti i calci che ha preso, rialzandosi sempre prima del fischio di un arbitro. Si allenava quando gli altri finivano e perfino di notte, nel garage di casa a Posillipo. Se si metteva in testa di fare una cosa, la faceva». CUORE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Lo storico preparatore atletico di Diego Armandosvela dei retroscena dell’esperienza del Diez aFernando, storico preparatore atletico di Diego Armando, ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con il Pibe de Oro. PROFESSIONISTA – «Una delle più grandi bugie che hanno detto su Diego è che non si allenava. Ma che sciocchezza. Secondo lei, uno così poteva permettersi il lusso di non allenarsi?era un animale, aveva un fisico eccezionale: altrimenti non avrebbe presoi calci che ha preso, rialzandosi sempre prima del fischio di un arbitro. Si allenava quando gli altri finivano e perfino di notte, nel garage di casa a Posillipo. Se si metteva in testa di fare una cosa, la faceva». CUORE ...

