Serie C | Montalto regala al Bari tre punti d’oro contro la Paganese

Con un gol di Montalto, il Bari passa a Pagani e si porta a -4 dalla capolista Ternana nel match della 13.ma giornata di Serie C Girone C. Il match winner della sfida ha realizzato su punizione il quarto gol della sua stagione. E per i biancorossi è la terza vittoria consecutiva dopo Casertana e Catanzaro arrivata con il ritorno in panchina di mister Auteri fermato dal Covid a metà novembre. Buona la prova dei galletti che adesso mettono pressione alla Ternana domani in campo contro il Bisceglie alle 15. La gara di oggi del Bari si è giocata su un campo reso difficile dalle condizioni meteo e contro una squadra non certo pericolosa ma insidiosa se lasciata in grado di giocare. Ma il Bari ha ottenuto il massimo con il minimo.

