Serie B, vince la Salernitana. Poker della Spal, pari tra Lecce e Venezia (Di sabato 5 dicembre 2020) Si sta per chiudere il sabato di Serie B, in attesa di Reggina-Brescia. vince ancora 1-0 la Salernitana in casa contro il Cittadella grazie al gol di Bogdan nel finale e mantiene la testa della classifica. Stravince la Spal che cala un clamoroso Poker (4-0) ai danni del Pisa sempre più in caduta libera. Vincono anche Cremonese (2-1) contro l'Entella e il Frosinone (3-2) contro il Chievo Verona. 2-2 invece tra Lecce e Venezia. Cremonese-Entella 2-1Frosinone-Chievo 3-2 Lecce-Venezia 2-2Salernitana-Cittadella 1-0Spal-Pisa 4-0

