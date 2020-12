Serie B | Salernitana e Spal altro passo avanti

Leggi su itasportpress

(Di sabato 5 dicembre 2020)vincono e allungano sulle inseguitrici al termine della decima giornata diB. Frena il Lecce fermato in casa dal Venezia. Queste le partite giocate e la cronaca:Cremonese-Virtus Entella 2-1Prima vittoria in campionato e primi gol allo stadio Zini per la Cremonese che abbandona l’ultimo posto in classifica lasciando la Virtus Entella ancora a secco di successi. Primo tempo di marca locale, nella ripresa estrema sofferenza sulla reazione dei liguri. Al 15? calcio d’angolo, mischia in area e palla a Strizzolo che trova il gol con un tiro angolato ravvicinato. La Cremonese raddoppia al 30?: Deli al limite per Valeri, cross lungo dove Strizzolo tutto solo colpisce di testa, Borra respinge ma l’attaccante ribadisce in rete. Al 43? Buonaiuto ruba palla al portiere Borra che aveva rinviato male ma da posizione defilata ...