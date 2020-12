Serie B, per il Giudice Sportivo il ricorso del Cosenza è inammissibile. Omologato lo 0-1 per la Salernitana (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso del Cosenza in merito alla gara di Serie B contro la Salernitana, omologando il risultato di 0-1 per i campani. Questo il comunicato: Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara Cosenza-Salernitana, letto il reclamo (pervenuto a mezzo PEC in data 2 dicembre 2020 – ore 19.24) con il quale la Soc. Cosenza ha chiesto: in via preliminare di acquisire, ad integrazione del referto arbitrale, il supplemento di rapporto del Direttore di gara, Sig. Dionisi, nonché degli Assistenti e del Quarto Uffciale, con ogni altro documento utile tra cui i fogliettini in cui sono annotate le sostituzioni; in via principale di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilha dichiaratoildelin merito alla gara diB contro la, omologando il risultato di 0-1 per i campani. Questo il comunicato: Il, visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, letto il reclamo (pervenuto a mezzo PEC in data 2 dicembre 2020 – ore 19.24) con il quale la Soc.ha chiesto: in via preliminare di acquisire, ad integrazione del referto arbitrale, il supplemento di rapporto del Direttore di gara, Sig. Dionisi, nonché degli Assistenti e del Quarto Uffciale, con ogni altro documento utile tra cui i fogliettini in cui sono annotate le sostituzioni; in via principale di ...

