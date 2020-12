Serie A, Juventus-Torino 2-1: rimonta bianconera e primo derby vinto da Pirlo, granata distratti (Di sabato 5 dicembre 2020) La Juventus rimonta nel finale e fa suo il derby della Mole.I bianconeri soffrono tanto il Torino di Giampaolo che non avrebbe meritato la sconfitta. I granata si portano in vantaggio fin da subito grazie a N'Koulou che deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I bianconeri giocano una partita davvero poco convincente ma riescono a recuperarla grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie che segna con un preciso colpo di testa e poi Bonucci che regala la vittoria ai suoi. Una vittoria che permette alla Juventus di piazzarsi al secondo posto a quota 20, a -3 dalla capolista Milan.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Lanel finale e fa suo ildella Mole.I bianconeri soffrono tanto ildi Giampaolo che non avrebbe meritato la sconfitta. Isi portano in vantaggio fin da subito grazie a N'Koulou che deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I bianconeri giocano una partita davvero poco convincente ma riescono a recuperarla grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie che segna con un preciso colpo di testa e poi Bonucci che regala la vittoria ai suoi. Una vittoria che permette alladi piazzarsi al secondo posto a quota 20, a -3 dalla capolista Milan.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

juventusfc : È iniziato il 151° #DerbyDellaMole! Tutti insieme ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATCH ?? - OptaPaolo : 7 - In tutti gli ultimi sette Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la #Juventus ha sempre segnato almeno u… - tuttosport : #Suarez, Juve indagata. Ora è quasi impossibile calcolare i rischi per il club: ecco perché ?? - LeleRoma1976 : RT @Gazzetta_it: #Cuadrado come #Bonucci con la Roma sei anni fa. Ma stavolta c'è la Var, niente gol #JuveTorino - AleSalva1969 : Coglione di un cinese! Abbiamo vinto oggi lo stesso , avremo vinto allora lo stesso. -