Serie A, Juventus-Torino 2-1: McKennie e Bonucci ribaltano il derby (Di sabato 5 dicembre 2020) La Juventus batte 2-1 il Torino e si porta a casa il derby della Mole. I bianconeri vanno sotto dopo appena 9' grazie al gol di Nkoulou, giocano per larghi tratti sotto tono, ma poi la ribaltano nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Labatte 2-1 ile si porta a casa ildella Mole. I bianconeri vanno sotto dopo appena 9' grazie al gol di Nkoulou, giocano per larghi tratti sotto tono, ma poi lanel ...

OptaPaolo : 7 - In tutti gli ultimi sette Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la #Juventus ha sempre segnato almeno u… - Gazzetta_it : #Cuadrado come #Bonucci con la Roma sei anni fa. Ma stavolta c'è la Var, niente gol #JuveTorino - SkySport : Juventus-Torino, le formazioni ufficiali #JuventusTorino alle 18:00 su Sky Sport Serie A - tuttosport : #Bonucci: 'Nel secondo tempo ho visto la #Juve! Conta il cuore' ???? - fainformazione : Serie A, va alla Juventus il primo derby con il Toro della stagione 2020/2021 'Credo che avremmo potuto avere di… -