Serie A Juventus-Torino 2-1: McKennie e Bonucci ribaltano i granata (Di sabato 5 dicembre 2020) Come già successo tante volte di recente, serve l' aria del derby per risvegliare una Juventus ancora convalescente: lo dimostra un primo tempo nel quale il Torino si è fatto largamente preferire, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Come già successo tante volte di recente, serve l' aria del derby per risvegliare unaancora convalescente: lo dimostra un primo tempo nel quale ilsi è fatto largamente preferire, ...

