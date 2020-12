Serie A: Inter, contro il Bologna tocca ancora al Sanchez ritrovato (Di sabato 5 dicembre 2020) Prove tecniche di vero Nino Maravilla. Alexis Sanchez sta ritrovando minuti e sensazioni positive proprio in un momento chiave della stagione. Giocare ogni settimana anche in Champions per la prima ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Prove tecniche di vero Nino Maravilla. Alexissta ritrovando minuti e sensazioni positive proprio in un momento chiave della stagione. Giocare ogni settimana anche in Champions per la prima ...

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ?? | SERIE A Si torna subito in campo! ???? #InterBologna è live su @DAZN_IT, sabato alle 20.45 ??… - ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - Salvato81644086 : @Gazzetta_it Voi della gazzetta non potete parlare rischi lo stesso rischio che ebbe l'inter la serie b li si ch… - altiebassi : @PresMoratti Secondo me la Juve sta volta potrebbe finire col pagarla questa cosa... però senza polemica, perché l’… -