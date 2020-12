Serie A, c’è Inter-Bologna: le formazioni ufficiali (Di sabato 5 dicembre 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match della decima giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Bologna, nel match valido per la decima giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, eccole. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro,12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Ledi, match della decima giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo, nel match valido per la decima giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Sinisa Mihajlovic, hanno comunicato ledi, eccole.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro,12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, ...

SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Accordo con Gattuso c'è da ottobre. Voglio museo per Maradona' - NetflixIT : Quest’anno sotto l’albero c’è di tutto: un’isola leggendaria con Elio Germano e Matilda De Angelis, le nuove e terr… - NetflixIT : Dei Quasi Amici non c’è da fidarsi. Omar Sy arriva su Netflix dall’8 gennaio con LUPIN, una serie ispirata al ladro… - stop_thepigeon : @Serra_nda @Donnaipsilon @Lupusdelupis A me trainspotting ???? c'è pure la serie di indi e ritorno al futuro ?? - calciodangolo_ : ?? Le formazioni ufficiali di #InterBologna: panchina per #Lautaro, c'è #Sanchez. Conferme per Mihajlovic ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Serie A: nel derby della Mole la lavagna dei bookmakers è bianconera. A San Siro, Inter in discesa con il Bologna Fortune Italia