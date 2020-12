Sepp Kerschbaumer | chi era il terrorista omaggiato dagli Schützen

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic – Sta tornando in auge in questi giorni, a causa di un manifesto fatto affiggeree dall’Heimatbund, il nome delJosef, detto. Costui nacque nel 1913 ad Appiano e da lì non si spostò più. Durante il secondo conflitto mondiale prestò servizio come poliziotto nell’esercito tedesco. Dopo la guerra si diede all’attività politica all’interno della Südtiroler Volkspartei, della quale divenne fiduciario per la zona di Frangarto. Nel 1957 lasciò tale carica, come ebbe a dichiarare, per «protesta contro la debole politica della Svp». Rimase comunque sempre iscritto alla Stella Alpina. Il passaggio dial terrorismo L’ex gendarme della Wehrmacht fu l’inventore della sigla Bas e l’estensore dei primi volantini distribuiti dal ...