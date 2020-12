Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo protagoniste di una rissa | “Ci siamo picchiate” VIDEO

(Di sabato 5 dicembre 2020)si sono picchiate Circa un anno fa, esattamente nel gennaio del 2020,ha rivelato sui suoi canali social di essere stata picchiata da. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha menzionato anche il suo amico Tony Aglianò, che ultimamente frequenta i salotti di Barbara D’Urso, affermsndo che era testimone della violenza subita dall’influencer. “Stanotte nel locale ti sei superata. La signoraquesta sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò. Calci e pugni contro di me. Quella è stata violenta e mi ha picchiata”, aveva confidato l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. L’ex manager di Pamela Prati torna ...

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma

Grande Fratello

Tempo di decisioni per i concorrenti del reality show di Canale 5, che non regge la concorrenza dello show di Rai1 ...La 23esima puntata del Grande Fratello Vip è stata particolarmente intensa per Pierpaolo Petrelli. Sia lui che la sua Elisabetta Gregoraci erano in nomination, ma il momento più difficile per lui è st ...