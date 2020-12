Scuola | sit-in degli studenti davanti al ministero dei Trasporti | “Dove sono gli investimenti? Siamo tornati a casa dopo solo un mese”

(Di sabato 5 dicembre 2020)i fatti? Scuole esicuri“. Questo lo striscione espostoaldeidal movimento Priorità allanel corso di una manifestazione contro il nuovo dpcm, che fissa la riapertura delle scuole il 7 gennaio. “Qualistati gli sforzi di questo governo per garantire un vero rientro in sicurezza?”, afferma uno dei manifestanti prendendo parola. “Bisogna investire sui tamponi nelle scuole, suie c’è bisogno di più insegnati, soprattutto alle medie ed elementari.”, spiega un attivista del movimento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

