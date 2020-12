Scuola, mamme ‘No dad’ di nuovo in piazza a Napoli (Di sabato 5 dicembre 2020) Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della Scuola, ha preso il via il flash mob delle mamme No Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui ‘Usciamo dagli schermi’, ‘La Scuola e’ a Scuola’, ‘Tenimm’ e scoll’ n fronte’, ‘Rifugiati didattici’. In piazza Plebiscito, a Napoli, le mamme No Dad hanno formato un grandissimo cerchio e hanno intonato lo slogan “De Luca buffone, ridacci l’istruzione”. Le mamme denunciano che “tutto sta ripartendo anche in Campania tranne la Scuola”. “Vorra’ dire – dicono – che saremo costretti ad andare in altre Regioni per vedere garantito il diritto alla Scuola per i nostri bambini. Chiediamo che qualcuno ci porti a Scuola”. E per rendere questa idea, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della, ha preso il via il flash mob delleNo Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui ‘Usciamo dagli schermi’, ‘Lae’ a’, ‘Tenimm’ e scoll’ n fronte’, ‘Rifugiati didattici’. InPlebiscito, a, leNo Dad hanno formato un grandissimo cerchio e hanno intonato lo slogan “De Luca buffone, ridacci l’istruzione”. Ledenunciano che “tutto sta ripartendo anche in Campania tranne la”. “Vorra’ dire – dicono – che saremo costretti ad andare in altre Regioni per vedere garantito il diritto allaper i nostri bambini. Chiediamo che qualcuno ci porti a”. E per rendere questa idea, ...

Ale74terni : De Luca una vergogna - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, a Napoli le mamme 'No dad' di nuovo in piazza #mammenodad - MediasetTgcom24 : Scuola, a Napoli le mamme 'No dad' di nuovo in piazza #mammenodad - du00 : @foxyred83483861 Sono d'accordo che la scuola sia il vero problema. Puoi nascondere, ma poi tutti, in ogni paesino… - fexrlesxj : io e due mie compagne di classe stiamo facendo le mamme boomer in una chat di scuola elementare sto piangendo le amo -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mamme Scuola, mamme 'No dad' di nuovo in piazza a Napoli - Ildenaro.it Il Denaro Napoli, le mamme contro la didattica a distanza tornano a piazza Plebiscito

Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della scuola, ha preso il via il flash mob delle mamme No Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui 'Usciamo dagli ...

Scuola, mamme ‘No dad’ di nuovo in piazza a Napoli

Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della scuola, ha preso il via il flash mob delle mamme No Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui ‘Usciamo dagli schermi’, ‘La scuola e’ a ...

Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della scuola, ha preso il via il flash mob delle mamme No Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui 'Usciamo dagli ...Al suono di un campanellino, a ricordare la campanella della scuola, ha preso il via il flash mob delle mamme No Dad. Tantissimi i cartelli che sfilano tra cui ‘Usciamo dagli schermi’, ‘La scuola e’ a ...