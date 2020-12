Screening di massa a Vienna: 1,2 milioni di tamponi in 10 giorni (Di sabato 5 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Agenzia_Dire : .@giorgiopasotti, @GabCirilli e la voce abruzzese de @ilvolo, @GianGinoble, lanciano un appello ai cittadini di… - vlntnc : Scuola, dal piano trasporti allo screening di massa: ecco come si ripartirà a gennaio - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Viddalba, screening di massa: effettuati 224 test rapidi, tutti negativi #Covid19 - UnioneSarda : #Sardegna - #Viddalba, screening di massa: effettuati 224 test rapidi, tutti negativi #Covid19 - francoinzirillo : #Capaci #4dicembre giorno di #screening di massa in modalità #drivetest per individuare soggetti #positivi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Screening massa Scuola, dal piano trasporti allo screening di massa: ecco come si ripartirà a gennaio Il Sole 24 ORE Viddalba, screening di massa: effettuati 224 test rapidi, tutti negativi

Il comune di Viddalba, nell'area di sosta del campo sportivo, stamattina ha promosso uno screening di massa per la popolazione. Eseguiti 224 tamponi rapidi, 172 ad adulti e 52 a bambini delle classi e ...

Covid, drive in a Modica. Oggi 781 tamponi e 9 positivi

Sono 9 le persone risultate positive al covid questa mattina a Modica durante lo screening di massa, allestito nell'area della Protezione Civile, in Contrada Michelica. 781 i tamponi effettuati.

Il comune di Viddalba, nell'area di sosta del campo sportivo, stamattina ha promosso uno screening di massa per la popolazione. Eseguiti 224 tamponi rapidi, 172 ad adulti e 52 a bambini delle classi e ...Sono 9 le persone risultate positive al covid questa mattina a Modica durante lo screening di massa, allestito nell'area della Protezione Civile, in Contrada Michelica. 781 i tamponi effettuati.