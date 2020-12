Sci freestyle, Perrine Laffont e Ikuma Horishima vincono l’apertura di Coppa del Mondo moguls. Assente Kingsbury (Di sabato 5 dicembre 2020) A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle. La francese Perrine Laffont ha confermato il pronostico della vigilia e ha trionfato con 79.18 punti. La 22enne, Campionessa Olimpica e del Mondo in carica, ha conquistato il suo 18mo sigillo nel massimo circuito itinerante e ha incominciato nel miglior modo possibile la rincorsa verso la quarta Sfera di Cristallo consecutiva. La transalpina ha sconfitto la statunitense Jaelin Kauf (75.74) e la russa Anastasiia Smirnova (74.27) al termine di una gara particolarmente avvincente. Al maschile, invece, la sorpresa si era consumata qualche giorno fa: il fuoriclasse assoluto Mikael Kingsbury era caduto e si era procurato un ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa delladel2020-2021 di, disciplina dello sci. La franceseha confermato il pronostico della vigilia e ha trionfato con 79.18 punti. La 22enne, Campionessa Olimpica e delin carica, ha conquistato il suo 18mo sigillo nel massimo circuito itinerante e ha incominciato nel miglior modo possibile la rincorsa verso la quarta Sfera di Cristallo consecutiva. La transalpina ha sconfitto la statunitense Jaelin Kauf (75.74) e la russa Anastasiia Smirnova (74.27) al termine di una gara particolarmente avvincente. Al maschile, invece, la sorpresa si era consumata qualche giorno fa: il fuoriclasse assoluto Mikaelera caduto e si era procurato un ...

RSIsport : ??? I Mondiali di snowboard e freestyle non si disputeranno in Cina in febbraio #FIS #coronavirus #RSISport - Gazzetta_it : Saltano la #Coppa di #sci e i Mondiali di #freestyle e #snowboard in #Cina #Yanqing - AnchenF : Prada Linea Rossa: il campione di sci freestyle Gus Kenworthy volto della campagna - AleDagDalGas : RT @agnosticIT: @mikytooday1 @BeltramoPaolo La foto è taroccata. Le punte sono chiaramente cancellate, mentre le code sono da sci freestyle… - DiniAlessia : @maiocchirosanna Lungi da me difendere il merda, però vedo sta foto girare da giorni e 1) è photoshoppata, 2) esist… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle Sci freestyle, Laura Peel e Maxim Burov vincono in Coppa del Mondo aerials a Ruka OA Sport Tadé secondo sulle gobbe di Ruka

Grande risultato per Marco Tadé nella gara di gobbe freestyle a Ruka, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo. Il ticinese, reduce da una serie di stagioni difficili, si è infatti piazzato al seco ...

Sci: troppa neve a St Moritz, cancellato il superG femminile

Un'abbondante nevicata nella notte e il forte vento hanno costretto gli organizzatori ad annullare la tappa svizzera di coppa del mondo. In forte ...

Grande risultato per Marco Tadé nella gara di gobbe freestyle a Ruka, in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo. Il ticinese, reduce da una serie di stagioni difficili, si è infatti piazzato al seco ...Un'abbondante nevicata nella notte e il forte vento hanno costretto gli organizzatori ad annullare la tappa svizzera di coppa del mondo. In forte ...