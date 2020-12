Sci alpino, Zan Kranjec guida il gigante di Santa Caterina davanti a Odermatt. Azzurri nelle retrovie (Di sabato 5 dicembre 2020) Zan Kranjec comanda il gigante di Santa Caterina Valfurva dopo la prima manche. Ottima prestazione dello sloveno, che ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso. Kranjec ha sfruttato al meglio il pettorale numero 5, riuscendo ad esprimere potenza fin dalle prime porte su una pista che non ha grandi pendenze e sulla quale bisogna tenere costante la velocità dall’inizio alla fine. Un primato netto quello di Kranjec, che nella seconda manche partirà con un buon vantaggio sugli avversari. In seconda posizione c’è lo svizzero Marco Odermatt, che ha accusato 46 centesimi di ritardo dalla vetta. Distacchi ravvicinati nella lotta per le posizioni sul podio con Alexis ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Zancomanda ildiValfurva dopo la prima manche. Ottima prestazione dello sloveno, che ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso.ha sfruttato al meglio il pettorale numero 5, riuscendo ad esprimere potenza fin dalle prime porte su una pista che non ha grandi pendenze e sulla quale bisogna tenere costante la velocità dall’inizio alla fine. Un primato netto quello di, che nella seconda manche partirà con un buon vantaggio sugli avversari. In seconda posizione c’è lo svizzero Marco, che ha accusato 46 centesimi di ritardo dalla vetta. Distacchi ravvicinati nella lotta per le posizioni sul podio con Alexis ...

