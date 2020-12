Sci alpino, pagelle di oggi: Italia in crisi in gigante. Perché non lanciare Giovanni Franzoni? (Di sabato 5 dicembre 2020) Il gigante di Santa Caterina Valfurva (SO), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha visto prevalere il croato Filip Zubcic davanti allo sloveno Zan Kranjec ed allo svizzero Marco Odermatt. Non pervenuta la Nazionale Italiana, per la quale si acuisce una crisi sempre più profonda. Andiamo a scoprire i voti della gara odierna. pagelle gigante SANTA CATERINA, SCI alpino Staff tecnico dell’Italia, 4: la crisi è sotto gli occhi di tutti. Se nelle discipline veloci le sorti di un intero movimento si reggono su Dominik Paris (con l’auspicio che torni presto quello di prima dopo l’infortunio e che, soprattutto, emerga qualche nome nuovo…) ed in slalom si può fare affidamento sul talentuoso Alex Vinatzer, in gigante ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildi Santa Caterina Valfurva (SO), valido per la Coppa del Mondo di sci, ha visto prevalere il croato Filip Zubcic davanti allo sloveno Zan Kranjec ed allo svizzero Marco Odermatt. Non pervenuta la Nazionalena, per la quale si acuisce unasempre più profonda. Andiamo a scoprire i voti della gara odierna.SANTA CATERINA, SCIStaff tecnico dell’, 4: laè sotto gli occhi di tutti. Se nelle discipline veloci le sorti di un intero movimento si reggono su Dominik Paris (con l’auspicio che torni presto quello di prima dopo l’infortunio e che, soprattutto, emerga qualche nome nuovo…) ed in slalom si può fare affidamento sul talentuoso Alex Vinatzer, in...

Gazzetta_it : Troppa neve a St. Moritz, cancellato il #super G. Domani un’altra chance - OA_Sport : Sci alpino, pagelle di oggi: Italia in crisi in gigante. Perché non lanciare Giovanni Franzoni? - sportface2016 : Gigante maschile #SantaCaterina 6 dicembre 2020: #startlist, pettorali di partenza e italiani in gara - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellato anche il secondo super-g di St.Moritz - infoitsport : Sci alpino, nel weekend Marta Bassino in pista nel SuperG di Saint Moritz -