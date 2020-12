Sci alpino oggi | orari | tv | programma | pettorali | startlist Santa Caterina e St Moritz

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di scientra nel vivo: uomini impegnati a, mentre donne protagoniste a St.. Sulla pista dedicata a Deborah Compagni si disputa un gigante, mentre sulle nevi svizzere si terrà un superG. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per la gara femminile, con il trio Brignone, Ga e Bassino alla caccia della vittoria; al maschile invece fari puntati su Luca de Aliprandini, che punta al podio nella prima gara italiana della stagione. Di seguito ildelle gare di St., valevoli per la Coppa del Mondo di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre ...