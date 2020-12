Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Giravo un po’ troppo in salita, il distacco è importante” (Di sabato 5 dicembre 2020) Prima manche in archivio a Santa Caterina Valfurva, dove la Coppa del Mondo di sci alpino ha in programma lo slalom gigante maschile: per la seconda manche, che partirà alle 13.30, in casa Italia si sono qualificati soltanto Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, che hanno parlato al sito federale. Luca De Aliprandini è 17° a 2?05 dalla testa, occupata al momento dallo sloveno Zan Kranjec: “Non mi sono fidato tanto a fare linee più dirette, penso di non avere sciato male ma giravo un po’ troppo in salita. Il distacco è importante, proverò a fare una bella seconda manche“. Poco più indietro Giovanni Borsotti, che ha fatto registrare il 21° tempo a 2?26: “Non è andata così male, avrei potuto fare meglio nella parte sotto. La nevicata era fitta, c’era ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Prima manche in archivio a Santa Caterina Valfurva, dove la Coppa del Mondo di sciha in programma lo slalom gigante maschile: per la seconda manche, che partirà alle 13.30, in casa Italia si sono qualificati soltantoDee Giovanni Borsotti, che hanno parlato al sito federale.Deè 17° a 2?05 dalla testa, occupata al momento dallo sloveno Zan Kranjec: “Non mi sono fidato tanto a fare linee più dirette, penso di non avere sciato male ma giravo un po’in. Ilè importante, proverò a fare una bella seconda manche“. Poco più indietro Giovanni Borsotti, che ha fatto registrare il 21° tempo a 2?26: “Non è andata così male, avrei potuto fare meglio nella parte sotto. La nevicata era fitta, c’era ...

