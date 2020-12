Sci alpino | iniziano i weekend di St Moritz e Santa Caterina | gli italiani vogliono ben figurare

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Scatta ufficialmente un fine settimana davvero intenso per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Saranno in azione sia le donne, sia gli uomini, con due prove di grande interesse. Il Circo bianco propone un sabato che metterà in palio punti importanti, per una classifica generale che potrebbe andare a delinearsi in maniera quanto mai interessante, specialmente pensando alle donne. Incominciamo proprio da loro, che saranno di scena in quel di Sankt(Svizzera) per una tappa tradizionale della Coppa del Mondo. Sulla pista denominata Engiadina, dalle ore 11.30, scatterà il supergigante, il primo di questa annata. Domani vivremo la replica della gara (sempre alle ore 11.30) per vedere finalmente in azione le specialiste della velocità. Per il momento abbiamo visto il successo di Marta Bassino nel gigante di Soelden, quindi la ...