Saro Trovato spiega “Perché diciamo così” in un libro

"Perché diciamo così": Saro Trovato ci spiega i nostri modi di dire. Il volume, che riporta ben 300 espressioni, è in vendita nelle principali librerie e nei bookstore on-line Vi siete mai chiesti il significato di modi di dire come "Alle calende greche", "Combattere contro i mulini a vento", "Sbarcare il lunario"?

“Perché diciamo così”: Saro Trovato ci spiega i nostri modi di dire. Il volume, che riporta ben 300 espressioni, è in vendita nelle principali librerie e nei bookstore on-line Vi siete mai chiesti ...

