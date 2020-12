Sapete di chi è il papà questo 77enne? Il signor Giulio sconvolge The Voice Senior: Al Bano a bocca aperta (Di sabato 5 dicembre 2020) Colpo di scena a The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. C'è anche Giulio Todrani tra i concorrenti in gara nella seconda puntata. Il volto non avrà detto molto ai telespettatori, e forse nemmeno il cognome. Ma il 77enne è in realtà il papà di Giorgia, una delle più belle voci della canzone italiana. E proprio lui ha lanciato la carriera della figlia ugola d'oro, esibendosi con lei, ancora ragazzina, nei piani bar di Roma. Sul palco, il signor Giulio ha cantato To love somebody di Michael Bublé, convincendo a girarsi i giudici Loredana Bertè, la prima a rimanere colpita dalla voce sconosciuta, Gigi D'Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi. A riconoscere Giulio prima ancora della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Colpo di scena a The, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. C'è ancheTodrani tra i concorrenti in gara nella seconda puntata. Il volto non avrà detto molto ai telespettatori, e forse nemmeno il cognome. Ma ilè in realtà ildi Giorgia, una delle più belle voci della canzone italiana. E proprio lui ha lanciato la carriera della figlia ugola d'oro, esibendosi con lei, ancora ragazzina, nei piani bar di Roma. Sul palco, ilha cantato To love somebody di Michael Bublé, convincendo a girarsi i giudici Loredana Bertè, la prima a rimanere colpita dalla voce sconosciuta, Gigi D'Alessio, Clementino e Ale Jasmine Carrisi. A riconoscereprima ancora della ...

acmilan : Do you know who our current #UEL top scorer is? Find out in tonight's stats ?? - LegaSalvini : ++ SAPETE CHI RINGRAZIARE! ++ MANOVRA, RIAMMESSO L’EMENDAMENTO DI PD E LEU CHE PREVEDE LA PATRIMONIALE. - borghi_claudio : Sapete perchè fu scelto come ministro un incompetente come gualtieri? In vista di oggi. Guardate chi fu il relatore… - alexthequeeen_ : @CortesiLucia sapete fare solo questo? screditare chi ha opinioni diverse dalle vostre? - itsmc17 : RT @flawslou: E sapete a chi dobbiamo questi legami bellissimi che si sono creati e che si stanno creando? EBBENE SÌ: A FRANCESCO MARIA OPP… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapete chi Andrea Zenga, sapete chi è suo padre? E’ proprio lui! SoloGossip.it The Voice Senior, il signor Giulio sconcerta lo studio: di chi è il papà questo 77enne, roba da matti

Colpo di scena a The Voice Senior , il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. C'è anche Giulio Todrani tra i ...

Nuovo bando per Rocca e Museo "Mettono fuorigioco la Pro Loco"

Rocca e Museo, si cambia. L’esternalizzazione della gestione dei due gioielli è ad un passo ed è un cambio epocale per Verucchio. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune, scade il 4 gennaio pr ...

Colpo di scena a The Voice Senior , il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. C'è anche Giulio Todrani tra i ...Rocca e Museo, si cambia. L’esternalizzazione della gestione dei due gioielli è ad un passo ed è un cambio epocale per Verucchio. Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune, scade il 4 gennaio pr ...