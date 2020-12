San Salvatore T., duro attacco del sindaco Romano nei confronti di Di Luise e Vitale (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Massimo Leucio Romano, in un duro attacco contro Eugenio Di Luise e Filomena Vitale di Autonomamente e Ciro e Alfonso Abitabile, ViviSanSalvatore. “Non sono più disposto ad essere offeso ed oltraggiato da quattro consiglieri comunali che il popolo ha praticamente bocciato e che non hanno prodotto mai nulla di concreto durante il loro impegno amministrativo e politico”. Così il primo cittadino Fabio Massimo Leucio Romano replica alle accuse che Eugenio Di Luise e Filomena Vitale di Autonomamente e Ciro e Alfonso Abitabile, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanTelesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte deldi SanTelesino, Fabio Massimo Leucio, in uncontro Eugenio Die Filomenadi Autonomamente e Ciro e Alfonso Abitabile, ViviSan. “Non sono più disposto ad essere offeso ed oltraggiato da quattro consiglieri comunali che il popolo ha praticamente bocciato e che non hanno prodotto mai nulla di concreto durante il loro impegno amministrativo e politico”. Così il primo cittadino Fabio Massimo Leucioreplica alle accuse che Eugenio Die Filomenadi Autonomamente e Ciro e Alfonso Abitabile, ...

amolaquila : @paoloevangelist Ero ricoverata a Ospedale San Salvatore (SPDC) perché avevo paura dei terremoti - myssketadaily : RT @ItaloTreno: Su Italo.I sensi del viaggio di Dicembre si viaggia virtualmente tra Firenze e Napoli passando da San Gregorio Armeno. Inte… - KaimanMario : @Anna50732053 Ciao Anna in Sardegna.... se ti capita vai a visitare San Salvatore di Sinis: il villaggio western d… - SarnaDario : RT @MarteSportLive: Lo stadio 'San Paolo' diventa 'Diego Armando Maradona', ora è ufficiale. I dettagli in #MarteSportLive dalle 19.30. FIL… - MarteSportLive : Lo stadio 'San Paolo' diventa 'Diego Armando Maradona', ora è ufficiale. I dettagli in #MarteSportLive dalle 19.30.… -

Ultime Notizie dalla rete : San Salvatore Il San Salvatore è pronto ad accogliere i turisti Ticinonline San Salvatore T., duro attacco del sindaco Romano nei confronti di Di Luise e Vitale

San Salvatore Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Massimo Leucio Romano, in un duro attacco contro Eugenio Di Luise e F ...

Dacia Dokker Pick-up Blue dCi 95 Pick-Up nuova a Termoli

Annuncio vendita Dacia Dokker Pick-up Blue dCi 95 Pick-Up nuova a Termoli, Campobasso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

San Salvatore Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Massimo Leucio Romano, in un duro attacco contro Eugenio Di Luise e F ...Annuncio vendita Dacia Dokker Pick-up Blue dCi 95 Pick-Up nuova a Termoli, Campobasso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...