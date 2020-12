San Giovanni | 231mila euro per riqualificazione del campetto dell’istituto “Vittorino da Feltre”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli dà il via libera per ladeldella scuoladadi Sana Teduccio. È stata infatti approvata una delibera che ha stanziato la cifra diper i lavori. Il finanziamento arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora che, il 13 novembre, aveva annunciato il finanziamento sul suo profilo Facebook. Intervistata da Repubblica, la dirigente scolastica, Valeria Prione, non ha nascosto la soddisfazione per lo stanziamento dei fondi: “È un altro tassello, si sta realizzando un sogno. Il nostro quartiere è privo di spazi di aggregazione, da questo luogo partirà il ...