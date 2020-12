Sabato di resse per lo shopping alla faccia del Covid

(Di sabato 5 dicembre 2020) Come era prevedibile ma non auspicabile, da Nord a Sud le vie del centro delle grandi città sono tornate a riempirsi di persone in questo primodi dicembre dedicato allonatalizio. In ...

BeppeSama : @zaiapresidente Presidente servono più controlli, sabato resse un poco ovunque , bar che fanno finta di chiudere ,… - MariPi__ : Il venerdì le resse da Primarck e il sabato non posso comprare manco le pantofole al Conad. -

In molte Regioni, dopo l'allentamento delle misure per contenere la pandemia di Covid-19, sono stati riaperti i negozi. Per far rispettare le misure di sicurezza all’interno del ...Dpcm Natale, il nodo degli spostamenti tra regioni: prenotati treni e bus per le festività natalizie. Si rischia nuovo esodo ...