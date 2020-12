Rugby, Tri Nations: Australia- Argentina, gialli, rossi e alla fine un pareggio. Titolo agli All Blacks (Di sabato 5 dicembre 2020) Pari e patta tra Australia e Argentina nell’ultimo match del Tri Nations 2020. pareggio come all’andata e pareggio che, dunque, dà la vittoria del Tri Nations 2020 agli All Blacks, che conquistano il Titolo con 11 punti, seguiti da Australia e Argentina appaiate a 8 punti. Il match inizia con l’Australia che spinge e l’Argentina che difende, anche in maniera fallosa. E, così, dopo ripetuti richiami al 16’ arriva il cartellino giallo per Marcos Kremer, mentre l’Australia muove il tabellino con il piazzato di Reece Hodge. In inferiorità reagisce l’Argentina e Sanchez mette un incredibile piazzato da oltre 50 metri per il ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Pari e patta tranell’ultimo match del Tri2020.come all’andata eche, dunque, dà la vittoria del Tri2020All, che conquistano ilcon 11 punti, seguiti daappaiate a 8 punti. Il match inizia con l’che spinge e l’che difende, anche in maniera fallosa. E, così, dopo ripetuti richiami al 16’ arriva il cartellino giallo per Marcos Kremer, mentre l’muove il tabellino con il piazzato di Reece Hodge. In inferiorità reagisce l’e Sanchez mette un incredibile piazzato da oltre 50 metri per il ...

