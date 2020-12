Rugby | Galles-Italia 38-18 Per gli azzurri un 2020 di sole sconfitte

(Di sabato 5 dicembre 2020) Si chiude senza vittorie ildegli. A Llanelli, ilbatte l'e si prende il quinto posto della Autumn Nations Cup. Ancora una volta la squadra di Smith resta in partita per ...

David_T_Evans : RT @Eurosport_IT: Si chiude il 2020 degli azzurri, 8 sconfitte e 1 vittoria a tavolino contro le Fiji ???????? ? - Sport_Mediaset : L’Italia crolla sul più bello e chiude al 6º posto: il Galles vince 38-18. #SportMediaset @Federugby #GallesItalia - Eurosport_IT : Si chiude il 2020 degli azzurri, 8 sconfitte e 1 vittoria a tavolino contro le Fiji ???????? ? - Gazzetta_it : #Italia, è un 2020 di sole sconfitte: il #Galles vince 38-18 #AutumnNationsCup #rugby - vinovale : Avevo fatto bene a non esultare. Contro un Galles, il peggiore degli ultimi 5 anni, solo tre spunti buoni. Coperta… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Galles

L'Italrugby chiude l'Autumn Nations Cup al sesto posto e con zero vittorie conquistate (esclusa la vittoria a tavolino per 28-0 con le Fiji). Gli Azzurri alzano bandiera bianca anche nel confronto con ...Rugby, Autumn Nations Cup 2020: l'Italia viene sconfitta 38-18 dal Galles nella finale per il quinto e sesto posto ...