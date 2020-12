Rugby, Autumn Nations Cup: l’Italia combatte un’ora, poi il Galles dilaga (Di sabato 5 dicembre 2020) È ancora una volta l’ultimo quarto – minuto più o minuto meno – a condannare l’Italia. Gli azzurri convincono per un’ora contro il Galles, con le belle mete di Zanon e Meyer che spaventano i britannici, ma negli ultimi 22 minuti i padroni di casa ribaltano il risultato e scappano via. Si parte subito con un gioco tattico al piede, ma la prima mini svolta arriva dopo 2 minuti, quando North si isola dopo aver recuperato un pallone alto e viene obbligato al tenuto da Mbandà. Italia che così prova ad attaccare, anche se fatica a guadagnare metri e, alla fine, Canna perde l’ovale e nulla di fatto. Azzurri molto aggressivi in difesa, ma Galles veloce quando fa avere la palla al largo. E proprio la velocità premia il Galles dopo 7 minuti, quando un buco centrale di Tipuric beffa la difesa azzurra, palla a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) È ancora una volta l’ultimo quarto – minuto più o minuto meno – a condannare. Gli azzurri convincono percontro il, con le belle mete di Zanon e Meyer che spaventano i britannici, ma negli ultimi 22 minuti i padroni di casa ribaltano il risultato e scappano via. Si parte subito con un gioco tattico al piede, ma la prima mini svolta arriva dopo 2 minuti, quando North si isola dopo aver recuperato un pallone alto e viene obbligato al tenuto da Mbandà. Italia che così prova ad attaccare, anche se fatica a guadagnare metri e, alla fine, Canna perde l’ovale e nulla di fatto. Azzurri molto aggressivi in difesa, maveloce quando fa avere la palla al largo. E proprio la velocità premia ildopo 7 minuti, quando un buco centrale di Tipuric beffa la difesa azzurra, palla a ...

