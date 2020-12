Rugby, Autumn Nations Cup: l’Irlanda batte la Scozia e chiude terza (Di sabato 5 dicembre 2020) Un podio nel nome di Keith Earls, autore delle mete che spezzano l’equilibrio a Dublino e che danno all’Irlanda la vittoria contro la Scozia nella finalina della Autumn Nations Cup. Equilibrio che dura un tempo, ma nella ripresa alzano il ritmo i padroni di casa e vincono meritatamente. Spinge subito l’Irlanda nei primi minuti di gioco, obbliga la Scozia a un paio di falli e la chiude nella sua metà campo. Così dopo sei minuti di gioco Jonathan Sexton va sulla piazzola dalla distanza, ma non trova i tre punti. Insiste l’Irlanda, ma la Scozia difende bene e, anzi, con un bell’intervento in ruck conquista una punizione che Jaco van der Walt può provare a piazzare da lontano, ma anche lui non trova i pali. Prova a insistere la squadra ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Un podio nel nome di Keith Earls, autore delle mete che spezzano l’equilibrio a Dublino e che danno alla vittoria contro lanella finalina dellaCup. Equilibrio che dura un tempo, ma nella ripresa alzano il ritmo i padroni di casa e vincono meritatamente. Spinge subitonei primi minuti di gioco, obbliga laa un paio di falli e lanella sua metà campo. Così dopo sei minuti di gioco Jonathan Sexton va sulla piazzola dalla distanza, ma non trova i tre punti. Insiste, ma ladifende bene e, anzi, con un bell’intervento in ruck conquista una punizione che Jaco van der Walt può provare a piazzare da lontano, ma anche lui non trova i pali. Prova a insistere la squadra ...

QuiMediaset_it : #AutumnNationsCup, le finali in esclusiva in chiaro sul #Canale20 e su @Sport_Mediaset Oggi @Federugby scende in… - Rugbymeet : Tutte le partite e le formazioni delle finali di #AutumnNationsCup Esordio delle Fiji, finalissima a #Twickenham In… - infoitsport : Rugby - Autumn Nations Cup: Sei cambi nella Francia per la finale - Dtti_digitale : Sabato 5 e domenica 6 dicembre, esclusiva in chiaro sul canale “20” e in diretta streaming su… - cominciaascavar : La formazione dell’Italia del rugby contro il Galles, con Ioane e Varney titolari – Autumn Nations Cup -