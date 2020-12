Roma, annulla gli scontrini e si intasca il denaro: denunciato il dipendente di un supermercato (Di sabato 5 dicembre 2020) Stornava gli scontrini e si appropriava del corrispettivo in denaro: è per questo che un dipendente di un supermercato è stato denunciato dalla Polizia per appropriazione indebita. I fatti Ad allarmare un amministratore di una società facente capo ad una serie di esercizi commerciali fra cui un supermercato, tanto da richiedere l’aiuto degli agenti del XIII Distretto Aurelio diretto Alessandro Gullo, è stato il crescente numero di scontrini annullati per un importo, al momento della presentazione della denuncia, pari a 2.500 euro. I poliziotti hanno così iniziato a monitorare, discretamente, l’attività di tutti i cassieri del supermercato, per poi concentrarsi su quello posizionato alla cassa 4. Hanno infatti notato che, in due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Stornava glie si appropriava del corrispettivo in: è per questo che undi unè statodalla Polizia per appropriazione indebita. I fatti Ad allarmare un amministratore di una società facente capo ad una serie di esercizi commerciali fra cui un, tanto da richiedere l’aiuto degli agenti del XIII Distretto Aurelio diretto Alessandro Gullo, è stato il crescente numero diti per un importo, al momento della presentazione della denuncia, pari a 2.500 euro. I poliziotti hanno così iniziato a monitorare, discretamente, l’attività di tutti i cassieri del, per poi concentrarsi su quello posizionato alla cassa 4. Hanno infatti notato che, in due ...

CorriereCitta : Roma, annulla gli scontrini e si intasca il denaro: scatta la denuncia per il dipendente di un supermercato

