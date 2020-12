Ritiro immediato prodotti Nescafè e Nesquik | ecco quali sono i lotti contaminati

Leggi su viagginews

(Di sabato 5 dicembre 2020) Alcunihanno ricevuto un mandato didal commercio.e cosa dovete fare in caso li aveste già comprati. Il Ministero della Salute ha emanato unblocco alla vendita per diversidei marchi, in arrivo dallo stabilimento di Saint Martin des Entrées L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com