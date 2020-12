Affaritaliani : Ristori: rimborsato solo il 25% A rischio 350mila piccole attività - Peppezappulla : Ristori: rimborsato solo il 25%A rischio 350mila piccole attività - Paolo78128 : Quando le istituzioni apicali ti promettono che sarai rimborsato tramite ristori, e ciò non è avvenuto e non avvien… - Valentinaterro4 : @UsKtar Spero vivamente che venga rimborsato proporzionalmente a quanto ha dichiarato negli ultimi tre anni. Sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori rimborsato

AGI - Agenzia Italia

Fumagalli: “La risoluzione coglie la nostra sollecitazione per un provvedimento generalizzato per tutte le imprese. Finalmente superati i codici Ateco” ...AgenPress. Lo sforzo economico messo in campo dal Governo Conte non ha precedenti. Dall’inizio della crisi pandemica fino a oggi, segnala la CGIA, le risorse direttamente a sostegno delle imprese ital ...