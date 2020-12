Riforma Mes, Conte: Sarà il Mio Governo a Guidare La Ricostruzione Dell’Italia (Di sabato 5 dicembre 2020) Dicembre Sarà un mese carico di scelte importanti e il Premier Giuseppe Conte si esprime al riguardo: “Siamo in guerra con il virus, ma ora inizia la Ricostruzione nel segno dell’Europa e Sarà il mio Governo a guidarla”. “L’Italia approverà la Riforma. Lunedì ci ritroveremo con i ministri per approvare il budget del Recovery Fund. Leggi su youreduaction (Di sabato 5 dicembre 2020) Dicembreun mese carico di scelte importanti e il Premier Giuseppesi esprime al riguardo: “Siamo in guerra con il virus, ma ora inizia lanel segno dell’Europa eil mioa guidarla”. “L’Italia approverà la. Lunedì ci ritroveremo con i ministri per approvare il budget del Recovery Fund.

borghi_claudio : Ma @piersileri ma lei CHE NE SA di economia per dire queste cose sulla riforma del MES? E' un medico, come fa a giu… - borghi_claudio : Se il 9 in aula per paura (irrazionale) di perdere lo stipendio o per qualsiasi altro motivo ci sarà una maggioranz… - borghi_claudio : Che sia chiaro, la riforma del MES andò avanti anche quando eravamo anche noi al governo, ma lì fu colpa di conte c… - nickomoni : RT @matteosalvinimi: ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio https… - LuigieLestelle : RT @MarceVann: @luigidimaio, tu stesso hai detto di non capirci una cippa di economia, allora lascia perdere gli infantilismi nascondendoti… -