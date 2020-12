Ricorso Juve-Napoli | De Laurentiis ha affiancato un nuovo avvocato a Grassani

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ilha finalmente depositato ilcontro la penalizzazione imposta per la gara non disputata contro la. Per l’occasione Deha deciso di affiancare all’delun cassazionista della Luis come riporta Repubblica Tre punti sul campo domani, in attesa di novità dal Collegio di Garanzia del Coni. Ilha depositato ilcontro lo 0- 3 a tavolino per la mancata gara dello Stadium contro lantus ( del 4 ottobre) e il – 1 in classifica. Il club azzurro ha deciso di affiancare l’: nel pool difensivo ci sarà anche Enrico Lubrano, 49enne romano, cassazionista presso lo studio legale Lubrano e Associati e ...