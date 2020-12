“Riaprite le Scuole”: torna in piazza la lotta per la Didattica in presenza (FOTO) (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Questa mattina davanti al Palazzo del Governo si è svolto un flash mob dei genitori per dire basta alla Didattica a distanza, con tanto di slogan dal contenuto polemico: “Richiedenti asilo… elementari, medie e superiori. Bambine e bambini campani rifugiati didattici”. La mobilitazione è stata dunque una esortazione al presidente della Regione Vincenzo De Luca affinchè riapra gli istituti scolastici, ma l’intenzione del Governo centrale è quella di riaprire le Scuole a gennaio e, comunque, solo dopo aver valutato l’andamento dei contagi: in questa situazione ingarbugliata, però i genitori non hanno rinunciato alla lotta per la Didattica in presenza. “La Campania è l’unica regione d’Italia, unico caso in Europa, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, procedendo – hanno ribadito i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Questa mattina davanti al Palazzo del Governo si è svolto un flash mob dei genitori per dire basta allaa distanza, con tanto di slogan dal contenuto polemico: “Richiedenti asilo… elementari, medie e superiori. Bambine e bambini campani rifugiati didattici”. La mobilitazione è stata dunque una esortazione al presidente della Regione Vincenzo De Luca affinchè riapra gli istituti scolastici, ma l’intenzione del Governo centrale è quella di riaprire le Scuole a gennaio e, comunque, solo dopo aver valutato l’andamento dei contagi: in questa situazione ingarbugliata, però i genitori non hanno rinunciato alla lotta per lain. “La Campania è l’unica regione d’Italia, unico caso in Europa, a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, procedendo – hanno ribadito i ...

