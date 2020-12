Riapertura scuole | 10 nodi da sciogliere in vista del 14 settembre

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 5 dicembre 2020) In questi ultimi giorni i contatti tra gli esponenti del Governo si sono fatti via via sempre più stretti, anche e soprattutto per quanto riguarda l’argomentoscuola. Si avvicina infatti la data, a partire dalla quale, gli studenti di tutta Italia potranno nuovamente varcare gli ingressi degli istituti scolastici. Ma entro il 14dovranno essere sciolti non pochie risolte diverse questioni di ordine pratico. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione in tema di, per capire quali potrebbero essere i prossimi passi che l’Esecutivo compirà da qui alla data fatidica. Se ti interessa saperne di più sul divieto di licenziamento cessato dal 18 agosto e cosa succede ora, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...