Revenge porn e stalking | 21enne marocchino condannato a tre anni a Firenze

L’ex «fidanzato» minacciava di morte lei e la famiglia, diffondeva su siti per escort le immagini di lei: la Procura lo ha arrestato e la Polizia Postale ha rimosso le foto dal web ...

L’ex «fidanzato» minacciava di morte lei e la famiglia, diffondeva su siti per escort le immagini di lei: la Procura lo ha arrestato e la Polizia Postale ha rimosso le foto dal web ...Il tribunale di Firenze ha condannato a 3 anni di carcere un 21enne marocchino accusato di revenge porn e stalking . L'uomo non arrendendosi all'idea della fine della relazione con la fidanzata 17enne ...