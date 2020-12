Renzi contro Salvini: 'Con lui al governo, Italia a gambe all'aria' (Di sabato 5 dicembre 2020) Ospite a SkyTg24, Matteo Renzi si rivolge al centrodestra: "Dico a Tajani e Salvini che le divisioni oggettive sono speculari quelle dell'opposizione...". E a Matteo Salvini che parla di ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Ospite a SkyTg24, Matteosi rivolge al centrodestra: "Dico a Tajani eche le divisioni oggettive sono speculari quelle dell'opposizione...". E a Matteoche parla di ...

ilriformista : #Renzi contro il Movimento: “Muti sul tabacco, doppia morale del @Mov5Stelle ' @matteorenzi #Cinquestellopoli - LuigiCorbo3 : @DebFraRom1 Ma pensi che si alzerà qualcuno del PD? O si spera che lo faccia Renzi così il Pd è “salvo” e può conti… - smilypapiking : RT @lubenasich: Astio e acrimonia nei confronti di Renzi continua a sorprendermi e ad essermi incomprensibile se non nella logica del linci… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @francescagraz1: Matteo Renzi: “Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi. Il rimpasto? È troppo tardi”. 'Spero che il Movi… - ravanin58 : RT @francescagraz1: Matteo Renzi: “Se andremo sotto in Aula il premier dovrà dimettersi. Il rimpasto? È troppo tardi”. 'Spero che il Movi… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contro Rimpasto di governo, Renzi contro "chiacchiericcio" Adnkronos Coronavirus, 5 Regioni diventano gialle, rosso solo l’Abruzzo; Speranza: “Nel 2021 vaccino sicuro ed efficace”: ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 5 dicembre. Nel bollettino di ieri 24.099 casi e 814 morti. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Auto ...

Renzi contro Salvini: "Con lui al governo, Italia a gambe all'aria"

Il leader di Italia Viva sul Mes: "Le condizionalità sono legate al fatto che sia usato per le spese sanitarie" ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi, sabato 5 dicembre. Nel bollettino di ieri 24.099 casi e 814 morti. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Auto ...Il leader di Italia Viva sul Mes: "Le condizionalità sono legate al fatto che sia usato per le spese sanitarie" ...