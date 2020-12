Renzi attacca Conte | se voto su Mes non passa il governo va a casa

(Di sabato 5 dicembre 2020) La partita riguarda il M5S, certamente non il Pd e neppure Italia Viva. La Francia ha già presentato il Recovery Plan - aggiunge il leader di Iv - noi siamo ancora a discutere la governance

Sul voto del 9 dicembre sulla riforma del Mes non usa giri di parole Matteo Renzi: “Noi abbiamo fatto un governo per dire no agli ...Dopo giorni di indiscrezioni e dure polemiche dentro la maggioranza e tra governo e regioni, ieri sera Giuseppe Conte ha finalmente illustrato il Dpcm che regolerà la vita degli italiani da oggi fino ...