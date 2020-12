Renato Zero ad All Together Now, ospite straordinario della semifinale del 5 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Renato Zero ad All Togehter Now per la semifinale del 5 dicembre. Il Re dei Sorcini canterà di fronte al muro ma si intratterrà anche con la giuria, per giudicare le esibizioni dei concorrenti ancora in gara. L’artista romano è appena tornato con un cofanetto monumentale con il quale ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni. L’impossibilità di festeggiare sul palco l’ha indotto a concepire un’opera composta da 39 inediti, con i quali ha dato un nuovo segnale di speranza in questo periodo di difficoltà. Renato Zero è anche una vecchia conoscenza del programma, del quale era già stato ospite. Il Muro tornerà ora a cantare di fronte al cantautore romano che accompagnerà la semifinale del programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. La ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)ad All Togehter Now per ladel 5. Il Re dei Sorcini canterà di fronte al muro ma si intratterrà anche con la giuria, per giudicare le esibizioni dei concorrenti ancora in gara. L’artista romano è appena tornato con un cofanetto monumentale con il quale ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni. L’impossibilità di festeggiare sul palco l’ha indotto a concepire un’opera composta da 39 inediti, con i quali ha dato un nuovo segnale di speranza in questo periodo di difficoltà.è anche una vecchia conoscenza del programma, del quale era già stato. Il Muro tornerà ora a cantare di fronte al cantautore romano che accompagnerà ladel programma di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. La ...

